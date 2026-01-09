2025 yılı, altın fiyatları açısından rekorların peş peşe kırıldığı bir dönem oldu. Yıla yaklaşık 3 bin lira seviyesinden başlayan gram altın, yılı 6 bin lira civarında tamamladı. Yeni yıla da yükselişle giren altın piyasasında gram altın 6 bin 200 lira seviyelerinde işlem görürken, ons altın 4 bin 474 lira düzeyinde bulunuyor.

HSBC'DEN ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Altının 2026’daki seyri merak konusu olmaya devam ederken, dünyaca ünlü banka HSBC’den dikkat çeken bir analiz geldi. Banka, yükselişin süreceğini öngörürken yatırımcıları da olası risklere karşı uyardı.

ALTINDA 2026'NIN İLK YARISINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

HSBC, süregelen jeopolitik belirsizlikler, artan kamu borçları ve yatırımcıların güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatlarının 2026’nın ilk aylarında ons başına 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu güçlü yükselişin ardından fiyatlarda bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulunurken, 2026 yılına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 600 dolardan 4 bin 587 dolara revize etti.

HSBC, jeopolitik tansiyonun düşmesi ya da Fed’in faiz indirim sürecine ara vermesi halinde altındaki güçlü seyrin baskı altına girebileceğini belirtti. Banka, 2026 yılı için 3 bin 950 dolar ile 5 bin 50 dolar arasında geniş bir fiyat bandı öngörüyor.

2027, 2028 VE 2029 ALTIN TAHMİNLERİ

HSBC, orta ve uzun vadeli altın tahminlerini ise yukarı çekti. Yapısal faktörlere dikkat çeken banka, jeopolitik kırılganlıklar ve rezerv çeşitlendirme eğilimlerinin altını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Buna göre banka, 2027 yılı ortalama fiyat tahminini 3 bin 950 dolardan 4 bin 625 dolara, 2028 tahminini ise 3 bin 630 dolardan 4 bin 700 dolara yükseltti. HSBC ayrıca 2029 yılı için ilk kez ortalama 4 bin 775 dolarlık bir altın fiyatı öngörüsünde bulundu.