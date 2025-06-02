Özellikle ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi ve Rusya-Ukrayna cephesinde barış umutlarının zayıflaması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu arayışın sonucu olarak altına olan talep ciddi şekilde arttı. Geçen haftayı 3.289 dolardan kapatan ons altın, bugünkü işlemlerde %2,65 değer kazanarak 3.375 dolara yöneldi. Bu, son bir ayın en sert günlük yükselişi olarak kayıtlara geçti.

Altındaki bu yükseliş, iç piyasalarda da etkisini gösterdi. Spot piyasada gram altın 4.250 TL seviyelerine yaklaşırken, Kapalıçarşı’da çeyrek altının satış fiyatı 6.910 TL’ye kadar çıktı. Yatırımcılar jeopolitik risklerin gölgesinde değerli metallere yönelirken, enerji piyasasında da benzer bir fiyatlama eğilimi dikkat çekti. Brent petrol, akşam saatlerinde %3,35’lik yükselişle 64,90 dolara kadar çıkarak kritik 65 dolar seviyesine yaklaştı.

Jeopolitik tarafta tansiyonun yükselmesine neden olan gelişmelerden biri, İstanbul’da gerçekleşen ancak çok kısa sürede sona eren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri oldu. Görüşmeler, hafta sonu Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik İHA saldırılarıyla artan gerilimin gölgesinde gerçekleşti ve yaklaşık bir saat içerisinde sonuç alınamadan tamamlandı. Rusya'nın şu aşamada ateşkes ilanına ya da liderler düzeyinde zirveye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Asya tarafında ise ABD-Çin ilişkilerinde tansiyon yeniden yükseldi. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan ve bazı tarifelerin geçici olarak askıya alınmasıyla sonuçlanan toplantının ardından başlayan diplomatik yumuşama, kısa sürdü. ABD Başkanı Trump’ın Çin’i ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlaması ve buna karşılık Pekin’in ABD’yi suçlaması, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kötüleştiğine işaret etti. Washington’ın teknoloji ihracatı üzerinde Çin’e yeni kısıtlamalar getirmesi ve Çinli öğrencilere yönelik vize engelleri, sorunun yalnızca ticaret boyutunda kalmadığını ortaya koydu. Trump’ın, çelik ithalatında gümrük vergilerini %25’ten %50’ye çıkaracağını açıklaması ise piyasalar açısından sürpriz bir gelişme oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, borsa ve kripto paralarda düşüşler gözlendi. ABD ve Avrupa borsalarında yaklaşık %0,3’lük geri çekilmeler yaşanırken, Bitcoin %0,75’lik düşüşle 104 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Yurt içi piyasalarda da benzer bir görünüm hâkimdi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya %0,12’lik hafif bir düşüşle 9.009 puandan başladı. Ancak Bankacılık Endeksi %1,5 oranında değer kazanarak pozitif ayrıştı. Sınai Endeks tarafında ise %1’i aşan kayıplar dikkat çekti. Teknik açıdan 9.000 puan seviyesi hem psikolojik hem de yapısal bir destek olarak önemini koruyor.

Analistler, ons altında 3.370 dolar ve Brent petrolde 65,50 dolar seviyelerini kritik direnç noktaları olarak işaret ediyor. Hafta boyunca jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD’den açıklanacak istihdam verilerinin de piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor.