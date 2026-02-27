Bursa’da üretim yapan Çemen İplik Konfeksiyon’un konkordato başvurusu kabul edilmedi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Şubat 2026 tarihi itibarıyla şirketin iflasına karar verirken, alacaklıların tahsil süreci için basit tasfiye usulünü devreye aldı.

Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında önemli bir mahkeme kararı verildi.

