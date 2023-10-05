Yalova temsilcileri Altınova Belediyespor ve Yeşilovaspor’un 2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) fikstür çekimi yarın yapılacak. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi, 12 grupta 169 takımın katılımıyla oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 14. sezonu düzenlenecek olan Bölgesel Amatör Lig’e katılım başvurusu 31 Ağustos tarihinde son bulmuştu. TFF 26 Eylül Salı günü 79 ilden 169 takımın katılacağı BAL’da, 13’lü 3 grup, 14’lü 6 grup, 15’li 2 grup ve 16’lı 1 grup olmak üzere toplam 12 gruptan oluştuğunu duyurmuştu.

2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Fikstür Çekimi ve Bilgilendirme Toplantısı 6 Ekim 2023 Cuma günü saat 15.00’te İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Orhan Saka Amatörler Evi’nde düzenlenecek.

Bilindiği gibi Yalova temsilcileri Altınova Belediyespor ve Yeşilovaspor 3. grupta yer alırken rakipleri Bursa’dan Doğugücü Futbol Kulübü, Görükle İpekspor, Mustafakemalpaşa Belediyespor, Nilüfer Belediye Futbol Kulübü, Sakarya’dan Arifye Kalaycılarspor, Karasusspor ve Hendekspor, Balıkesir’den Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Etispor ve Burhaniye Belediyespor ile Çanakkale’den Bigaspor ile Yeni Çanspor oldu.