Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda yer alan oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çocukların ve gençlerin güvenliği için tüm parklara güvenlik kamerası yerleştiren Çayırova Belediyesi, oyun gruplarını da revize ederek, çocuklar için daha sağlıklı ve konforlu alanlar üretiyor.

Çocukların daha kullanışlı ve daha güvenli parklarda vakit geçirmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan saha taramasından sonra hasarlı veya değiştirilmesi gereken oyun gruplarına yerinde müdahale gerçekleştirerek, hem oyun gruplarının daha kullanışlı kalmasını sağlıyor hem de çocukların daha güvenli ortamlarda, muhtemel kazalardan uzak bir şekilde vakit geçirmelerine imkan sunuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma çerçevesinde bir parkın oyun grubunda yeni parça montajı gerçekleştirirken, diğer parkın deforme olan kaydırağını revize etti. Çayırovalı çocukların ve gençlerin güvenliği için tüm parklara güvenlik kamerası yerleştiren Çayırova Belediyesi, oyun gruplarını da revize ederek, çocuklar için daha sağlıklı ve konforlu alanlar üretiyor.