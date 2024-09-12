SASKİ, Kazımpaşa’da yapımı devam eden 17 bin 500 metrelik atık su hattı projesi çerçevesinde 18 Nisan Caddesi’nin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bugün itibariyle trafiğe kapalı olacak cadde gerekli görülen durumlarda trafik akışı yer yer kontrollü olarak sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kazımpaşa bölgesinin evsel atık sularını uzun yıllar boyunca güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik hat üzerinde çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Yüzde 75’i tamamlanan hattın 18 Nisan Caddesi’nden geçen kısmı çalışmaların yapılacağı süre boyunca kapatılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Cadde üzerinde çalışacak ekiplerimizin çalışmalarını kısa sürede tamamlamasını hedefliyoruz. Bölgedeki hareketliliğin minimum şekilde etkilenmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalışacağız. Çalışmalar boyunca bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın evlerine ulaşımı için trafiğin zaman zaman kontrollü şekilde akışını sağlayacağı. Vatandaşlarımızın çalışmaların devam ettiği süre boyunca alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.