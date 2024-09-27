Şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını yenileyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Arifiye Zübeyde Hanım Caddesi’nde üstyapı yenilemelerine başladı. Bin 250 metrelik güzergâhta ekipler kaldırım imalatları sonrası sıcak asfalt çalışmalarına hızla başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını yeniliyor ve yaptığı dokunuşlarla tüm ilçelere ve şehir merkezine estetik kazandırıyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Arifiye Zübeyde Hanım Caddesi’nde üstyapı yenilemelerine başladı. Güzergah üzerinde SASKİ marifetiyle yapılan yeni içme suyu altyapısı, 15 sokak bağlantısıyla birleştirilerek bölge halkına su dağıtımı daha verimli hale getirildi.

Konu ile ilgili Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde sürdürdüğümüz yol yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimiz SASKİ marifetiyle içme suyu altyapısı yenilenen Arifiye Zübeyde Hanım Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı. Kaldırım imalatlarını gerçekleştiren ekiplerimiz daha sonra bin 250 metrelik güzergahı 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturacak. Yenilenen altyapısı, kaldırımları ve yol çizgileriyle Zübeyde Hanım Caddesi, Arifiye ilçemize çok yakışacak” ifadelerine yer verildi.