Yangına müdahale sırasında pikap aracında alevlere yakalanan 45 yaşındaki orman işçisi Ragıp Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin, İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ragıp Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görev yaptığı, yangının başladığı anda ilk müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi. Alevlerin arasında kalan ve yoğun dumanla sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Şahin, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı ancak yaşam savaşını kaybetti.

Şahin’in vefatıyla birlikte Ödemiş’teki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı üçe çıktı. Aynı yangında, Konya’dan gelen orman görevlisi 39 yaşındaki İbrahim Demir ile evinde mahsur kalan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da hayatını kaybetmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ragıp Şahin’in şehit olduğunu duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu. Yangın, geride büyük acılar ve yürek yakan hikâyeler bıraktı.