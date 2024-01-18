Her performansı kapalı gişe oynayan ve 4 yılda 300 bin seyirciyle buluşan "Amadeus", 29-30 Ocak ve 12 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak. 18. yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını ele alan, başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz’in üstlendiği oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin bol çatışmalı hikayesini anlatan "Amadeus", beşinci sezonu ile sahnede seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

18. yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin husumet dolu hikayesini anlatan oyunda; Antonio Salieri rolünde Selçuk Yöntem, Wolfgang Amadeus Mozart rolünde Tansu Biçer ve Costanze Weber rolünde ise Dilan Çiçek Deniz yer alıyor.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımı ile sahnelenen oyun, 29-30 Ocak ve 12 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde perdelerini açacak.

70 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından biri olan Amadeus, 4 sezondur tüm temsillerini kapalı gişe oynayarak önemli bir başarıya imza attı. 4 yılda 300 bin seyirci ile buluşan oyunun yeni tarihlerinin biletleri de Türkiye’nin kapsamı en geniş, lider online etkinlik biletleme şirketi Biletinial üzerinden satışa çıktı