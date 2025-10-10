Edirne’de bir spor kulübü tarafından düzenlenen destek gecesi, hem eğlenceli anlara hem de ilginç bir çekiliş ödülüne sahne oldu. Amatör kulübün yemekli piyangosunda ödül olarak ücretsiz boşanma avukatlığı hizmeti verildi.

Önceki gece Edirnespor 1922 Spor Kulübü’nün dayanışma amacıyla gerçekleştirdiği gecede, kişi başına 2 bin 500 TL’ye bilet alanlar arasında çeşitli hediyeler için çekiliş yapıldı. Spor malzemeleri, forma ve üyelik indirimlerinin yanı sıra, gecenin en dikkat çekici ödülü bir avukat tarafından sunulan "boşanma sürecinde ücretsiz avukatlık hizmeti" oldu. Bu sıra dışı ödül, salondakileri hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi. Gecede kulüp yararına yapılan açık artırma ve bağış kampanyasıyla önemli bir gelir elde edildi.

"Boşanacak bir çifte ücretsiz hizmet verecek"

Sunucu Metin Barmanbay, yaptıkları çekilişteki ödülleri açıklayarak, "Ağalar kesenin ağzını açıyorlar. Sürpriz hediyesi açıklıyorum. Er büyük sürpriz, Avukat Çağrı Muştu’dan şanslı bir çiftime boşanma hediyesi. Şaka yapmıyorum. Sevgili Çağrı Muştu Hukuk Bürosu şanslı bir çiftin boşanmasında başrol oynayacak. Ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Edirne halkı da ilginç ödülle ilgili görüşlerini paylaştı. Nuray Suçeker isimli vatandaş, "Dün akşam izledim. Espri amaçlı yapıldığını düşünüyorum, insanları eğlendirmek ve motive etmek için hazırlanmıştı. Çok da ciddi algılanmadı. Hatta masa masa gezen Metin ağabeyin espri yaptığını gördüm. O yüzden tamamen mizah amaçlı algıladım" dedi.

"Evlilik, bir avukatla ya da başkalarının yönlendirmesiyle yürümez"

Kıbrıs gazisi Negi Demir ise, "Şimdiki gençler evlilik kurumunu pek anlayamıyor. Balık baştan kokar ya, evlilik kurumunu sağlam temeller üzerine oturttuktan sonra bu gibi şeylere gerek kalmaz. Herkes kendi kendini yönetebilecek olgunluğa ulaşmalı. Evlilik, bir avukatla ya da başkalarının yönlendirmesiyle yürümez. Bu kurum özveriyle olur. Aile var, toplum var. Her şey bu temelin üzerinde yükselir. Biz 53 yılımızı verdik, hâlâ daha dün gibi. Evliliğin sağlam olması için ilk önce eğitim şart" diye konuştu.

"Avukatın yaptığı bu işi doğru bulmuyorum, gençlerin menfaatine değil"

76 yaşındaki İsmail Atalay da ödülü doğru bulmadığını ifade ederek, "Bu avukat nereli, Edirneli mi? Bence bu avukatın annesi babası ayrıdır. Şimdiki gençler bugün evleniyor, yarın ayrılıyor. Ben 50 yıl evli kaldım, sekiz yıl önce eşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Bana hep baktı, ben bugün hâlâ dinçsem onun sayesinde. Gençlere hep şunu söylerim; erkek konuşuyorsa kadın sussun, kadın konuşuyorsa erkek sussun. İkisi birden konuşursa kavga çıkar. Avukatın yaptığı bu işi doğru bulmuyorum, gençlerin menfaatine değil" dedi.

Gecede mizahi ödülle dikkat çeken avukat Çağrı Muştu, "Edirne 1922 Spor Kulübü’nün yemeği vardı, çok güzel bir organizasyondu. Katılım gösterdik, yemek esnasında çekilişler yapıldı. Herkes kendi işine yönelik hediyeler verdi. Biz de hukuk bürosu olarak mesleğimize uygun, aynı zamanda eğlenceli bir hediye sunmak istedik. Ücretsiz bir boşanma davası danışmanlığı hediye edeceğimizi söyledik. Bu tamamen mizansen olarak düzenlendi, gecenin enerjisine renk katmak istedik. Güzel bir geceydi, umarım katkımız olmuştur. Kulübe desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı.