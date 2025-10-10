Program, 12 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Gazze’de yaşananların bir savaş değil, bir soykırım ve insanlık dramı olduğunu vurgulayan İnegöl Şube Başkanı Eyyüp Aydınlı, bu topraklarda akan kanın sadece bir milletin değil, tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendirdiğini ifade etti.

Etkinliğe alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak. Doç. Dr. Muhammed Maruf “Gazze Direnişinden Alınacak Dersler”, Doç. Dr. Harun Bekiroğlu “Siyonizm’in Dini Temelleri ve Bugüne Yansıması”, Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş “Siyonist İşgalin Göç ve Toprak Politikaları” başlıklı sunumlarıyla yer alacak. Programda ayrıca senarist-yazar Bilali Yıldırım, “Siyonizm’in Propaganda Araçları ve Karşı Propaganda” konusunu işleyecek.

Aydınlı yaptığı açıklamada, Gazze’nin sadece bir coğrafya değil, bir direnişin ve ümmet bilincinin sembolü olduğunu belirterek, "Yıkılmış evlerin arasında dimdik duran yürekler, bize teslimiyetin değil, direnişin öğretisini sunmaktadır. Gazze, bir mekteptir; Siyonist israile karşı imanla direnişin, hakla batılın mücadelesinin dersini veren bir mektep… Mazlumların yanında saf tutmak, bilinçle direnişi anlamak ve ümmetin ortak meselesi olan Gazze’yi daha derin kavramak için tüm İnegöl halkını cumartesi akşamı 20:30 da İnegöl Anadolu İmam hatip Lisesi konferans salonuna davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.