BASKF Başkanı Çetin Yıldız, Bursa merkez ve ilçelerindeki kar yağışlarını ve sahaların durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Cumartesi günü U15- U17, 1. Küme ve Süper Amatör liginde 58, Pazar günü ise 53 maç oynanacağını belirten Başkan Yıldız, şu ana kadar maçların iptal edilmesini gerektiren şartların oluşmadığını söyledi.



Başkan Yıldız gazetemize yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımızla birlikte tüm ilçelere yönelik rapor alıyoruz. Bazı bölgelerimizde kar yağışları devam ediyor. Yüksek rakımda ki ilçelerimiz bundan daha fazla etkilenmiş gibi gözüküyor. Ancak iptal edilmesini gerektiren şartlar henüz oluşmadı. Sahalarımız şu an itibariye futbol oynanmasına müsait. Ancak gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Aksi bir durum olursa yeni kararlar alabiliriz. Mevcut takvime uymaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Ancak şu an için bir iptal durumu söz konusu değil” diye konuştu.