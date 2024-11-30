Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Gecesi’nde konuşan Başkan Büyükakın, 2019-2024 yılları arasında 600 kulübe 270 milyon TL destek sağladıklarını söylediKOCAELİ (İGFA) - Spor salonları, futbol sahaları, yüzme havuzları, tenis kortları, sporcu kamp merkezleri, atış poligonu, atlı eğitim merkezi olmak üzere toplam 56 tesis ile spora hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporun her branşını destekliyor. “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu ile çalışmalarına devam eden Büyükşehir, aktif lisanslı sporcusu bulunan ve faaliyetlerine devam eden kulüplere ayni ve nakdi yardımlarını sürdürerek amatör sporcuların yanında oluyor. Yaklaşık 630 amatör spor kulübünün faaliyet yürüttüğü Kocaeli’de, amatör sporun ve sporcunun dostu Başkan Büyükakın da spor kulüplerine yapılan yardımlara çok önem veriyor.

SPORCULAR TAM KADRO KATILDI

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2023-2024 Sezonu Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, KASKF Başkanı Murat Aydın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, KASKF Onursal Başkanı Rafet Kırgız, eski milli futbolcu Tanju Çolak, amatör spora emek veren kulüp yöneticileri, antrenörler ve şampiyon sporcular katıldı.

KUPALARI BÜYÜKAKIN’DAN ALDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen coşkulu törende 2023-2024 sezonunda kategorilerinde şampiyonluk yaşayan takımlar kupalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın elinden aldı. Geçtiğimiz sezon liglerinde başarı gösteren 68 futbol kulübü 123 kupayla ödüllendirilirken spor adamlarına da 30 plaket takdim edildi. Başarılı sporcuların ödüllendirilmesinin büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirten Başkan Büyükakın, bu birlikteliğin ve bütünlüğün ilimiz sporunda artarak devam etmesi ve diğer alanlarda da örnek oluşturması için her türlü desteği sağlayacağını vurguladı.

“BÜYÜK FEDAKÂRLIK YAPIYORLAR”

Sportif başarının arkasındaki kulüp yöneticilerine, antrenörlere ve sporculara teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bu başarıların gönülden fedakarlık yapma işi olduğunu sürekli ifade ediyorum. Kulüp başkanlarımızın büyük fedakârlıklar yaparak başarılı sporcular yetiştirdiklerini biliyorum. Hakkınız ödenmez, şehrimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sporcularımız başarılarını nicelik ve nitelik olarak branş sayısı açısından her geçen gün ivmeyle artırarak yoluna devam ediyor. Bu da şehrimiz için ayrı bir mutluluk kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

5 YILDA 270 MİLYON TL’LİK DESTEK

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “Amatör sporlar, sadece sağlıklı bir yaşam için değil, aynı zamanda çocuklarımızı disiplinli, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek için de çok önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizi her zaman destekliyoruz. 2019-2024 yılları arasında 600 kulübümüze 270 milyon TL destek sağladık, 165 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik. Bu destekler yalnızca bugünün değil, yarının sporcularını yetiştirmek içindir. Hep birlikte Kocaeli’mizin her köşesine sporun yayılmasını, sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

KASKF Başkanı Murat Aydın yaptığı konuşmada, “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak ‘Kocaeli gençliğinin hali emin olun çok iyi olacak’ diyoruz. Çünkü başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızın amatör spor ve kulüplerine çok ciddi destekleri var. Aldığımız destekler spor kulüplerimizin her geçen gün çoğalmasını ve kurulan bu kulüplerin Türkiye genelinde önemli başarılar elde etmesini sağlıyor. Kocaeli’de sporun en üst seviyelere çıkarılabilmesi ve Türkiye’ye rol model olabilmemiz için sağladığı katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.