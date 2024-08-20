Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kurucusu: Jerry Sanders, Edwin Turney

Kuruluş Tarihi: 1 Mayıs 1969

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Lisa Su (CEO), Bruce Claflin (İcra kurulu başkanı)

Ürün: Mikroişlemci, Anakart, Grafik İşlemci Ünitesi, RAM, TV kartı

Çalışan Sayısı: 10.671

Resmi Sitesi: www.amd.com

AMD Hakkında Bilgi

AMD markası, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuş bir elektronik markasıdır. 1969 yılında kurulan AMD dünya çapında hizmet vermektedir. Jerry Sanders, Edwin Turney kişileri tarafından kurulan bu şirket ürünlerinin kaliteli olması sayesinde dünyadaki bir çok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.

AMD Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

AMD’nin Ürettiği İşlemciler

Masaüstü Bilgisayarlar İçin

Am386

Am486

Am5x86

AMD K5-Serisi: 5k86, K5

AMD K6-Serisi: K6, K6-2(+), K6-III(+)

AMD Duron Serisi: Spitfire, Morgan, Applebred

AMD Athlon Serisi: Pluto/Orion, Thunderbird

AMD Athlon XP Serisi: Palomino, Thoroughbred A/B, Barton, Thorton

AMD Sempron Serisi: Thoroughbred B, Barton, Paris, Oakville, Palermo, Manila

AMD Athlon 64 Serisi: Clawhammer, NewCastle, Winchester, Venice, San Diego, Orleans, Lima

AMD Athlon 64 FX Serisi: Sledgehammer, San Diego, Toledo, Windsor FX

AMD Athlon 64 X2 Serisi: Manchester, Toledo, Windsor, Brisbane

AMD Athlon X2 Serisi: Brisbane

AMD Athlon II X2 Serisi:

AMD Phenom FX Serisi:

AMD Phenom X2 Serisi:

AMD Phenom X3 Serisi:

AMD Phenom X4 Serisi:

AMD Phenom II X4 Serisi:

AMD Phenom II X6 Serisi:

AMD Bulldozer Serisi:

AMD APU Serisi:A10 sersi ekran kartı ile tümleşik

AMD FX Serisi:AMD FX X4 4300,AMD FX X6 6100,AMD FX X6 6300,AMD FX X6 6350,AMD FX X8 8320 Soket,AMD FX X8 8350,AMD FX X8 9370,AMD FX X8 9590

Laptop ve Notebook İçin

AMD Mobile K6-2/III Serisi: K6-2+, K6-2-P, K6-III+, K6-III-P

AMD Mobile Duron Serisi

AMD Mobile Athlon 4: Palomino

AMD Athlon XP-M Serisi: Palomino, Thoroughbred A/B, Barton, Dublin

AMD Mobile Sempron Serisi: Thoroughbred A/B, Georgetown, Albany, Dublin, Sonora, Roma, Richmond, Keene

AMD Mobile Athlon 64 Serisi: Clawhammer, Newark, Oakville

AMD Turion 64 Mobile Technology: Lancaster

AMD Turion 64 X2 Mobile Technology Serisi: Taylor, Trinidad, Hawk

AMD Mobile APU Serisi: A4, A6, A8, A10

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