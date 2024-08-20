Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri
Kurucusu: Jerry Sanders, Edwin Turney
Kuruluş Tarihi: 1 Mayıs 1969
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Lisa Su (CEO), Bruce Claflin (İcra kurulu başkanı)
Ürün: Mikroişlemci, Anakart, Grafik İşlemci Ünitesi, RAM, TV kartı
Çalışan Sayısı: 10.671
Resmi Sitesi: www.amd.com
AMD Hakkında Bilgi
AMD markası, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuş bir elektronik markasıdır. 1969 yılında kurulan AMD dünya çapında hizmet vermektedir. Jerry Sanders, Edwin Turney kişileri tarafından kurulan bu şirket ürünlerinin kaliteli olması sayesinde dünyadaki bir çok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.
AMD Hangi Ülkenin
Cevap: Amerika Birleşik Devletleri
AMD’nin Ürettiği İşlemciler
Masaüstü Bilgisayarlar İçin
Am386
Am486
Am5x86
AMD K5-Serisi: 5k86, K5
AMD K6-Serisi: K6, K6-2(+), K6-III(+)
AMD Duron Serisi: Spitfire, Morgan, Applebred
AMD Athlon Serisi: Pluto/Orion, Thunderbird
AMD Athlon XP Serisi: Palomino, Thoroughbred A/B, Barton, Thorton
AMD Sempron Serisi: Thoroughbred B, Barton, Paris, Oakville, Palermo, Manila
AMD Athlon 64 Serisi: Clawhammer, NewCastle, Winchester, Venice, San Diego, Orleans, Lima
AMD Athlon 64 FX Serisi: Sledgehammer, San Diego, Toledo, Windsor FX
AMD Athlon 64 X2 Serisi: Manchester, Toledo, Windsor, Brisbane
AMD Athlon X2 Serisi: Brisbane
AMD Athlon II X2 Serisi:
AMD Phenom FX Serisi:
AMD Phenom X2 Serisi:
AMD Phenom X3 Serisi:
AMD Phenom X4 Serisi:
AMD Phenom II X4 Serisi:
AMD Phenom II X6 Serisi:
AMD Bulldozer Serisi:
AMD APU Serisi:A10 sersi ekran kartı ile tümleşik
AMD FX Serisi:AMD FX X4 4300,AMD FX X6 6100,AMD FX X6 6300,AMD FX X6 6350,AMD FX X8 8320 Soket,AMD FX X8 8350,AMD FX X8 9370,AMD FX X8 9590
Laptop ve Notebook İçin
AMD Mobile K6-2/III Serisi: K6-2+, K6-2-P, K6-III+, K6-III-P
AMD Mobile Duron Serisi
AMD Mobile Athlon 4: Palomino
AMD Athlon XP-M Serisi: Palomino, Thoroughbred A/B, Barton, Dublin
AMD Mobile Sempron Serisi: Thoroughbred A/B, Georgetown, Albany, Dublin, Sonora, Roma, Richmond, Keene
AMD Mobile Athlon 64 Serisi: Clawhammer, Newark, Oakville
AMD Turion 64 Mobile Technology: Lancaster
AMD Turion 64 X2 Mobile Technology Serisi: Taylor, Trinidad, Hawk
AMD Mobile APU Serisi: A4, A6, A8, A10
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