Hangi Ülkenin: Hollanda
Nüfus: 847,176
Yüzölçümü: 84 km2
Nüfus Yoğunluğu: 4.908/km²
İdari Birimler: 8 semt
Belediye Başkanı: Eberhard van der Laan
Rakım: 2 metre
Alan Kodu: 020
Plaka Kodu: G, GZ, GX
Resmi Sitesi: www.amsterdam.nl
Amsterdam Hakkında Bilgi
Metropol bir şehir olan Amsterdam, Hollanda’nın başkentliğini yapmaktadır. Fakat ülkenin yönetimi meclisin ve hükümetin bulunduğu yer olan Lahey’den yapılmaktadır. Şehrin yönetimini Eberhard van der Laan yapmaktadır. Nüfus olarak 2015 yılı verilerince sekiz yüz kırk yedi bin kişiyi sınırları içerisinde barındırmaktadır. Amsterdam konum itibari ile ülkenin batı tarafında, Kuzey Hollanda adı verilen eyalette bulunmaktadır. Şehir, ismini ilk kurulduğu yer olan Amstel ırmağından almaktadır. Bu kelimeye sonradan su bendi anlamında gelen ‘dam’ eklenmiş ve Amsterdam olmuştur. Amsterdam ilk kurulduğu yıllarda bir balıkçı köyü olmasına rağmen günümüzde Hollanda’nın ekonomik ve kültürel yönden en önemli şehri durumundadır. Amsterdam şehrinin resmi internet sitesine www.amsterdam.nl adresinden ulaşabilirsiniz.
Amsterdam kenti, Avrupa’da bulunan en köklü yapıları bünyesinde bulundurmaktadır. Özellikle 17. yüzyıldan kalma yapıları ile turistler tarafından büyük ilgi görmektedir. Ayrıca Amsterdam’ın en ünlü yerlerinden biri olan Dam Meydanı çok fazla turist tarafından ziyaret edilmektedir. Dünyanın en çok turist alan şehir sıralamasında beşinci olan Amsterdam şehri, 2014 yılı verilerince 4.2 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Şehre gelen turistleri güzel şekilde ağırlayan bu kentte 350 adet otelin 17 tane beş yıldızlıdır.
Amsterdam Hangi Ülkenin Başkenti
Cevap: Amsterdam, Hollanda ülkesinin başkentidir.
Amsterdam’da Görülmesi Gereken Yerler
- Van Gogh Müzesi
- Anne Frank Museum
- Rijksmuseum (Devlet Müzesi)
- Rembrandthuis (Rembrandt Evi)
- Jordaan
- De Wallen ya da Red Light District
- Stedelijk Museum CS
- Madame Tussauds Müzesi
- Dam Meydanı
- Begijnhof
Amsterdam Şehrinin Kardeş Şehirleri
- İstanbul, Türkiye
- Beira, Mozambik
- Managua, Nikaragua
- Cezayir (şehir), Cezayir
- Atina, Yunanistan
- Bogotá, Kolombiya
- Brasília, Brezilya
- Kiev, Ukrayna
- Manchester, Birleşik Krallık
- Pekin, Çin
- Saraybosna, Bosna-Hersek
- Montreal, Kanada
- Riga, Letonya
- Moskova, Rusya
- Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti
- Recife, Brezilya
- Cakarta, Endonezya
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