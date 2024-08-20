Hangi Ülkenin: Hollanda

Nüfus: 847,176

Yüzölçümü: 84 km2

Nüfus Yoğunluğu: 4.908/km²

İdari Birimler: 8 semt

Belediye Başkanı: Eberhard van der Laan

Rakım: 2 metre

Alan Kodu: 020

Plaka Kodu: G, GZ, GX

Resmi Sitesi: www.amsterdam.nl

Amsterdam Hakkında Bilgi

Metropol bir şehir olan Amsterdam, Hollanda’nın başkentliğini yapmaktadır. Fakat ülkenin yönetimi meclisin ve hükümetin bulunduğu yer olan Lahey’den yapılmaktadır. Şehrin yönetimini Eberhard van der Laan yapmaktadır. Nüfus olarak 2015 yılı verilerince sekiz yüz kırk yedi bin kişiyi sınırları içerisinde barındırmaktadır. Amsterdam konum itibari ile ülkenin batı tarafında, Kuzey Hollanda adı verilen eyalette bulunmaktadır. Şehir, ismini ilk kurulduğu yer olan Amstel ırmağından almaktadır. Bu kelimeye sonradan su bendi anlamında gelen ‘dam’ eklenmiş ve Amsterdam olmuştur. Amsterdam ilk kurulduğu yıllarda bir balıkçı köyü olmasına rağmen günümüzde Hollanda’nın ekonomik ve kültürel yönden en önemli şehri durumundadır. Amsterdam şehrinin resmi internet sitesine www.amsterdam.nl adresinden ulaşabilirsiniz.

Amsterdam kenti, Avrupa’da bulunan en köklü yapıları bünyesinde bulundurmaktadır. Özellikle 17. yüzyıldan kalma yapıları ile turistler tarafından büyük ilgi görmektedir. Ayrıca Amsterdam’ın en ünlü yerlerinden biri olan Dam Meydanı çok fazla turist tarafından ziyaret edilmektedir. Dünyanın en çok turist alan şehir sıralamasında beşinci olan Amsterdam şehri, 2014 yılı verilerince 4.2 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Şehre gelen turistleri güzel şekilde ağırlayan bu kentte 350 adet otelin 17 tane beş yıldızlıdır.

Amsterdam Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Amsterdam, Hollanda ülkesinin başkentidir.

Amsterdam’da Görülmesi Gereken Yerler

Van Gogh Müzesi

Anne Frank Museum

Rijksmuseum (Devlet Müzesi)

Rembrandthuis (Rembrandt Evi)

Jordaan

De Wallen ya da Red Light District

Stedelijk Museum CS

Madame Tussauds Müzesi

Dam Meydanı

Begijnhof

Amsterdam Şehrinin Kardeş Şehirleri

İstanbul, Türkiye

Beira, Mozambik

Managua, Nikaragua

Cezayir (şehir), Cezayir

Atina, Yunanistan

Bogotá, Kolombiya

Brasília, Brezilya

Kiev, Ukrayna

Manchester, Birleşik Krallık

Pekin, Çin

Saraybosna, Bosna-Hersek

Montreal, Kanada

Riga, Letonya

Moskova, Rusya

Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti

Recife, Brezilya

Cakarta, Endonezya

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