HAZIRLANIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Karıştırma kabına rendeliyoruz. Biber salçası, tereyağı, ince doğranmış maydanoz, tuz ve karabiber katıp karıştırıyoruz. İç harcı için, garnitürü süzdürüp küçük bir kaba alıyoruz. Kornişon turşusunu doğrayıp ekşiyoruz. Yoğurt ve mayonezi ekleyip biraz tuz ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Patatesleri harcımızcan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyoruz. Elimizle çanak şeklini verip servis tabağına diziyoruz. İçlerine amerikan salatasını paylaştırıyoruz. Maydanoz ile süsleyip servis ediyoruz.

AMERİKAN SALATALI PATATES ÇANAĞI

7 patates

1 kase garnitür

7-8 kornişon turşu

1 çorba k. biber salçası

2 çorba k. mayonez

3 çorba k. susuz yoğurt

1 tutam maydanoz

1 çorba k. tereyağı

Tuz

Karabiber