Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu ve manevi atmosferini yansıtacak özel müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede büyükşehir, Kocaeli’nin yetiştirdiği en kıymetli değerlerden biri olan bestekâr Amir Ateş’in bestelerini Ramazan ayında musiki severlerle buluşturacak. "Amir Ateş Besteleri ve Ramazan" dinletisi 24 Mart Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek. SDKM Büyük Sahne’de saat 21.30’da başlayacak dinletiye tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Gecede sevilen sanatçı Feyzullah Çelebi, üstat Amir Ateş’in sevilen eserlerini seslendirecek.

Kaynak: İHA