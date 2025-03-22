İlçe Başkanı Ahmet Yıldız muhtarlara ‘her zaman yanınızdayız’ mesajı verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında seferberlik başlatan Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, 116 mahallenin tamamını ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelmişti. Saadet Partili heyet, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek gerek belediye meclis üyeleri aracılığıyla gerek basın aracılığıyla sorunların çözümü için aktif çalışmalar gerçekleştirmişti.

Mahalle ziyaretlerini tamamlayan Saadet Partisi şimdi de mahalle muhtarlarını parti binasında gerçekleştirdiği iftar programında ağırladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa yaklaşık 110 mahalle muhtarı katılım sağladı.

Programda konuşma yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız şu ifadeleri kullandı;

VATANDAŞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU GÖREVİ HAKKIYLA YERİNE GETİRME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ

“Kıymetli muhtarlarım bizleri kırmayarak davetimize İcabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan'ın feyzinden bereketinden rahmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeyi ve hep birlikte bayrama kavuşmayı Cenabı Hak bizlere nasip eylesin inşallah. Kıymetli muhtarlarım İnegöl halkımız bize seçimlerde ikinci parti olarak ana muhalefet görevi verdi. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak bizler de bu vazifeyi hakkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Sizlerin de malumu üzere seçimlerden sonra 116 mahallemizin tamamını ziyaret ettik. Siz değerli muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizde bir araya geldik, dertlerinizi sorunlarınızı dinledik notlar aldık. Bu sorunları meclis üyelerimiz aracılığıyla belediye meclisinde ve çeşitli basın açıklamaları ile de İnegöl kamuoyunun gündemine taşıdık.”

HER İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZDA TÜM TEŞKİLATIMIZLA YANINIZDAYIZ

“Bizler sadece seçim zamanları değil, tüm teşkilat birimlerimizle 7 gün 24 saat sahadayız. Bundan sonra da bize her ihtiyaç duyduğunuzda meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bizleri kırmayarak davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor hayırlı akşamlar diliyorum.”

GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARIKAN ÖNCÜLÜĞÜNDE AKTİF SAHA ÇALIŞMALARIMIZI TÜM İL VE İLÇELERDE SÜRDÜRÜYORUZ

Ardından konuşan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel ise “Genel başkanımız Mahmut Arıkan öncülüğünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’mızda da aktif saha çalışmalarımızı yeni nesil siyaset anlayışıyla sürdürüyoruz. İnegöl İlçe Teşkilatımız da gayretli çalışmalarıyla sadece seçim döneminde değil her zaman takdir toplayan bir teşkilat. Bizler de İnegöl’de vatandaşların partimize karşı artan teveccühünü ve sevgisini net bir şekilde gördük. Muhtarlık müessesesine de partimizin ayrı değer verdiğinin de altını çizmek istiyorum. Mahallelerimizin ve vatandaşımızın sorunlarını kılcal damarlarına kadar bilen ve hizmet alma noktasında köprü görevi gören muhtarlarımıza gerekli desteği her zaman vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ben de katılım gösteren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum İnegöl İlçe Teşkilatımızı da gayretli çalışmalarında ötürü kutluyorum. Birliğimiz daim olsun, şimdiden gelecek Ramazan Bayramınız mübarek olsun. ” şeklinde konuştu.

SAADET PARTİSİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, “ Ben öncelikle tüm muhtarlarımız adına Saadet Partisine teşekkür ediyorum. Bizlerle her zaman temas halinde oldular. Vatandaşlarımıza gerekli hizmeti götürmek adına gerek iktidar gerek muhalefet partileriyle yani siyasetle istişare halinde olmamız gerekiyor. Saadet Partisi bu noktada tüm muhtarları birebir muhatap alıyor. Bugünkü davet için de ayrı teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.