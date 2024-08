Darıca Belediyesince başlatılan "Mahallemde şenlik var" etkinlikleri Kazım Karabekir Mahallesi’nde başladı. Gerçekleşen etkinliğe aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterirken minikler gönüllerince eğlendi.

Darıca Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği "Mahallemde şenlik var" etkinlikleri Kazım Karabekir Mahallesi’nde yoğun ilgiyle başladı. Süreyya Yalçın İlkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinliğe aileler ve çocuklar büyük bir ilgi gösterdi. Etkinlikte İbiş, Hacivat ile Karagöz ve maskot gösterileri sahnelenirken şarkılar ve eğlenceli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz etkinlik ile çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve sıcak yaz akşamlarını eğlenerek geçirmelerini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar her şeyden önemli. Yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel. Mahallemde şenlik var etkinliği ile hem geçmişimiz olan orta oyunlarını yaşatmak hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Her mahallemizde gerçekleştireceğimiz etkinliklere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde start alan "Mahallemde şenlik var" etkinlikleri sırasıyla Darıca’nın diğer mahallelerinde de düzenlenecek. Eğlenceyi her mahallede çocukların ayağına götürecek ve saat 18.30’da başlayacak olan etkinlik takvimi ise şöyle: 20 Ağustos Salı Sırasöğütler Mahallesi (Barbaros İlkokulu), 21 Ağustos Çarşamba Piri Reis Mahallesi (Servet Yalçın İlkokulu), 22 Ağustos Perşembe Osmangazi Mahallesi (Ayfer Gazanfer Güngör İlkokulu) 23 Ağustos Cuma Nenehatun Mahallesi (Darıca Ortaokulu), 26 Ağustos Pazartesi Fevzi Çakmak Mahallesi (Mehmet Akif Ortaokulu), 27 Ağustos Salı Abdi İpekçi Mahallesi (Barış İlkokulu), 28 Ağustos Çarşamba Bağlarbaşı Mahallesi (Bağlarbaşı Ortaokulu), 29 Ağustos Perşembe Emek Mahallesi (Halide Edip Zengin İlkokulu), 02 Eylül Pazartesi Bayramoğlu Mahallesi (Yunus Emre İlkokulu), 03 Eylül Salı Darıca merkez mahalleler (Namık Kemal İlkokulu)