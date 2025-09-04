

Sani Konukoğlu Cami önünde kurulan nöbet çadırında bir açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Yakup Tokgöz, “Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Temsilciliği olarak dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere sessiz kalmıyor, vicdanların harekete geçmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada, mazlum coğrafyaların sesi olmak, unutturulmak istenen zulümleri hatırlatmak amacıyla Doğu Türkistan ve Gazze’de yaşanan insanlık dramını gündemde tutmak adına nöbet çadırını kurduk. Bu kapsamda, hazırladığımız resim sergisi ile yaşanan acıları insanlara yansıtıyor, Gazze çadırı ile de kardeşlerimizin içinde bulunduğu şartları somut bir şekilde hissettirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde yola çıkacak olan Uluslararası Özgürlük Filosu’na dikkat çekmek, bu kutlu yolculuğun yanında olduğumuzu haykırmak istiyoruz.

Bu filo sadece Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için değil, aynı zamanda bütün insanlığa adalet ve özgürlük çağrısı yapmak için yola çıkmaktadır. Gazze’de çocuklar, kadınlar, yaşlılar demeden masum siviller katledilmekte; hastaneler, okullar ve ibadethaneler bombalanmaktadır. En temel insan hakkı olan yaşam hakkı hiçe sayılmakta, insanlar açlık, susuzluk ve ilaçsızlığa mahkûm edilmektedir. Gazze, adeta dünyanın gözleri önünde açık hava hapishanesine dönüştürülmüş durumdadır. Bizler inanıyoruz ki; bir yerde zulüm varsa, orada insanlığın onuru zedelenmektedir. Bu zulümlere sessiz kalmak, zalimin yanında yer almak demektir. Anadolu Gençlik Derneği olarak her zaman mazlumların sesi olmaya, zalimlerin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı, bu sergimizi ziyaret etmeye, Doğu Türkistan’daki, Gazze’deki kardeşlerimizin acılarını paylaşmaya ve Özgürlük Filosu’nun yanında durmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki: Mazlumlar direndikçe, zalimler kaybedecektir” dedi.