Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yeni sezona muhteşem konserle başladı. Kurulduğu 2004 yılından bu yana kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sağlayan topluluk, adından söz ettirecek bir konsere daha imza attı. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki programa ilgi yoğun oldu. Konseri Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri Demirhan Aslan ve Ali Sezgin’in yanı sıra çok sayıda sanatsever izledi.





Yaşar Kemal Alim şefliğinde Türk halk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuar ile sahne alan koro, enstrümanlar eşliğinde etkileyici bir performans gösterdi.

Koro ve solo şarkılarla Anadolu’nun ezgilerini seslendiren topluluk, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.





Programın sonunda koro üyelerini tebrik eden Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Demirhan Aslan, şef Yaşar Kemal Alim’e çiçek takdim ederek, teşekkür etti.