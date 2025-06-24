Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan ile iş insanlarından oluşan yönetim kurulu heyeti, MÜSİAD Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarını artırarak devam ediyor. Bursa özelinde yapılan anketlerde yüzde 5'lere dayanan oy oranı ile dikkatleri üzerine çeken ve 14 Haziran'da Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun yer aldığı yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla mitinge dönüşen il binası açılışının ardından vakit kaybetmeyen Bursa İl Başkanlığı, MÜSİAD'ı ziyaret etti.

"TÜM EKONOMİK PARAMETRELER BOZULDU"

MÜSİAD'ın Türkiye'nin en önemli iş insanları toplulukları arasında yer aldığına dikkat çeken İl Başkanı Fikret Aslan, tüm ekonomi parametrelerinin bozulduğu, milletçe zora düşülen zamanda MÜSİAD'ın üretim ve istihdama sunduğu katkıyı takdir ile karşıladıklarını dile getirdi.

"ANAHTAR PARTİ ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK"

Adaletin ve güvenin olduğu yere yatırımın geleceğine işaret eden Aslan, 23 yıllık iktidarın çıraklık döneminde başarılı hizmetleri bulunmasına karşın ustalık diye tabir ettikleri dönemde ekonomik buhran ile milleti buluşturduğunu belirtti. Anahtar Parti'nin iktidarlığı döneminde MÜSİAD gibi yerli ve milli sermayenin dinamiklerini, üretim ve istihdamı destekleyerek, düzgün kamu maliyesi ile devletin yükünü hafifleterek ülkeyi hak ettiği refah seviyesine kavuşturacaklarını ifade etti.

ORTAK HASSASİYET VURGUSU

Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ise ziyaretten duyulan memnuniyeti ileterek, her iki kurumun ortak hassasiyetleri bulunduğunu, MÜSİAD'ın yerli ve milli sermayenin lokomotifi olduğunu ve ortak hassasiyetleri bulunan her kurum ile somut bağlar geliştireceklerinin altını çizdi.