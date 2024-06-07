Bilecik Bahçelievler Anaokulu’nun minik öğrencileri mezuniyet gecesinde muhteşem gösterileri mest etti.

Bilecik Bahçelievler Anaokulu’nun 9 sınıfta okul öncesi eğitim gören minikler Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen muhteşem bir geceyle mezun oldular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan gecede açılış konuşması yapan Okul Müdürü Sevim Çalışkan, "Bugün burada, çocuklarımızın ilk eğitim basamağını tamamladıkları bu özel günde bir arada bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir çocuğumuz, bizim için birer umut ışığı ve geleceğin teminatıdır. Bu yıl boyunca çocuklarımızın nasıl büyüdüğüne, öğrendiğine ve geliştiğine şahit olduk. Onların meraklı gözlerle dünyayı keşfetmeleri, arkadaşlıklar kurmaları ve yeni beceriler edinmeleri bizleri hep heyecanlandırdı. Çocuklarımızın kazandığı bu değerli deneyimler, onların hayat boyu sürecek eğitim yolculuklarında önemli birer adım olacak. Okulumuzda, sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda sevgi, saygı, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri de öğretmeye özen gösterdik. Onların sadece iyi birer öğrenci değil, aynı zamanda iyi birer insan olarak yetişmeleri en büyük dileğimizdir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve tekrar tebrik ediyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Laleler ve nergisler sınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları, kardelen şarkısıyla ışık gösterisi, papatyalar öğleci sınıfı öğrencilerinin Halk Oyunu gösterisi, uğur böcekleri sabah grubu öğrencilerinin hazırlamış oldukları Anadolu ateşi dansı, sabah grubu öğrencilerinin hazırladığı bum bum bole şarkısı eşliğinde dans gösterisi, zambaklar öğleci grubu sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu dans gösterisi, nergisler sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu kara sevda şarkısı, zambaklar sabah grubu sınıfı öğrencilerin hazırlamış olduğu dans gösterisini, laleler sınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları sandalye dans gösterisi ve uğur böcekleri öğleci grubu öğrencilerin 100. Yıl Marşı ‘Parla’ okuması ayakta alkışlandı.

Ardından 6 Yaş öğrencilerinin mezuniyet töreniyle, mezuniyet andını okudular. Ardından mezuniyet keplerini havaya atan mimik öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi.