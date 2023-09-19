Android Sistemli Bir Telefondan IPhone’ a Telefona Kişiler Nasıl Aktarılır?

Günümüz bilişim çağıdır. Birçok kişi çoğu zaman telefon tercihlerini değiştirmekte ve yeni bir üst model ya da yeni bir marka telefonlar tercih etmektedir. Bu yazıda Android telefondan Iphone geçen kişiler için en önemli konulardan biri olan kişilerin rehberin aktarımını gösterilecektir. Bu işlem tercih veya kolaylığa göre bir kaç başlık altına toplamak mümkündür. Aşağıdakilerden sizin için en uygun olanı tercih edebilir veya sorun çıkması durumunda farklı bir yöntemi kullanabilirsiniz.

Whatsapp Uygulaması ile Aktarmak

Bu yöntem sadece Android telefondan IPhone geçenler için değil telefon değiştiren herkesin kullanabileceği hızlı ve pratik bir yöntemdir. Teknolojinin Etkileri Nelerdir?

Android telefonunuzdan ilk olarak Kişiler/Rehber kısmını açınız ve sağ üst köşede yer alan üç noktaya dokunun.

Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçerek devam ediniz.

Kişileri İçe Aktar/Dışa aktar seçeneğini seçin.

Dışarı aktar seçeneğini seçerek vCard dosyasını (VCF) telefona kaydedin.

Daha sonra telefonunuza indirilen VCF dosyasını Paylaş seçeneği seçerek Whatsapp uygulamasından mesaj olarak IPhone sistemli telefonunuza mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır.

Son olarak gönderdiğiniz IPhone cihazınızdan kişileri seçerek Yeni Kişi oluşturarak Rehber taşıma işlemini sonlandırabilirsiniz.

Google Hesap ile Aktarmak

Android sistemli bir telefonunuz varsa zaten aktif olarak kullandığınız bir Google hesabınız da bulunuyor demektir. Google rehber içeriğinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirir. Fakat bu kayıtları Phone’a taşımak bazen Kolay olmuyor.

Android telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin ve Hesaplar ve Eşitleme benzeri seçeneğe seçin. Google hesabınızın bilgilerini girerek, eşitlemeyi etkin hale getirin. Rehber bilginiz Google hesabınıza aktarılacaktır.

Şimdi IPhone cihazınızla devam edin. Ayarlar menüsünde yer alan Posta, Rehber, Takvim menüsünü seçin ve Hesap Ekle seçeneğine dokunun. Google hesabınızın oturumunu buradan açın ve sonra Rehber seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Google hesabınızda yer alan rehber içeriği IPhone’a otomatik olarak indirilecektir.

SIM Kart Yöntemi ile Aktarmak

IPhone ve Android akıllı telefon telefonun büyüklükteki SIM kart ile çalışıyorsa bu yöntemi kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Öncelikle Android olan akıllı telefonunuzun rehber içeriğini kullandığınız SIM karta kopyalayın. Ardından SIM kartı IPhone telefonunuza takın. “Ayarlar” menüsüne ve ardından “Mail, Kişiler, Takvimler” menüsüne girin. “SIM kişilerini içeri aktar seçeneğine dokunun. Taşıma işlemi başlatılacak ve kısa sürede Iphone telefonunuza taşınacaktır.