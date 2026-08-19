Altın piyasasında günün ilerleyen saatlerinde hızlı bir yükseliş görüldü. ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım işlemlerinin hacmini genişleteceğini duyurması, küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Kararın ardından uzun vadeli ABD tahvil faizleri gerilerken, altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazandı.

TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞTÜ, ALTINA TALEP ARTTI

ABD Hazine Bakanlığı, 10-20 yıl ile 20-30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım işlemlerinde üst sınırı artırma kararı aldı. Buna göre, her bir operasyon için 2 milyar dolar olan geri alım limiti en az 4 milyar dolara yükseltilecek.

Kararın ardından uzun vadeli ABD tahvillerine talep güçlenirken, 30 yıllık tahvil faizi yaklaşık 9 baz puan düşerek yüzde 5,19 seviyesine geriledi. Tahvil getirilerindeki bu düşüş ise faiz getirisi bulunmayan altının yükselişini destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

ABD tahvil piyasasındaki hareketin ardından altına olan talep güçlendi. Altının gram fiyatı kararla birlikte 6.900 lira sınırına kadar yükseldi. Ons fiyatı ise 4.450 dolar seviyesini aştı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

ABD Hazinesi'nin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin yanı sıra piyasalar bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarını da takip ediyor. Tutanaklarda Fed üyelerinin faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri, dolar ve tahvil getirileri üzerinden altının yönü açısından önem taşıyor.

Analistler, özellikle uzun vadeli ABD tahvil getirilerindeki hareketin altın fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.