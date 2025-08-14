Bilecik’te aniden yola çıkan domuz nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bir kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde, D-650 kara yolu Bozüyük - Bilecik istikametinde dün saat 21.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.D. (40) idaresindeki 26 AHL 951 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden önüne çıkan domuza çarptı. Sonrasında kontrolden çıkan otomobil, aynı istikametten gelen A.M. (36) idaresindeki 07 ALV 452 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan 5 şahıs hafif şekilde yaralandı

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü M.D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan L.D., S.Y., H.D. ve A.D. hafif şekilde yaralandı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.