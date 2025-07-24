Ankara2da Joker Ajans tarafından düzenlenen muhteşem parti ile iş, cemiyet ve sanat dünyası, 18. Yıl kutlamalarında bir araya geldi.Ali Fikret / ANKARA (İGFA) -Joker ajansın 18. Yılını kutladığı partiye yüzlerce misafir katılarak gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler.

Moda, Cemiyet ve İş dünyasından bir çok kişinin katılımı ile gerçekleşen partide Oxodj Academy, DJ Helen ve DJ Levent Özkazanç gelen misafirlere mükemmel bir müzik ziyafeti sundular.

İrena Kırcalı yönetiminde Art company’den dansçıların şovları ile gece renklenirken; davetliler 18. Yılda coşku içinde dans ederek eğlendiler.

Art company tarafından çeşitli showların yer aldığı gösteriler ile ateş dansçıları sıra dışı bir konsept oluştururken; saksofon ve perküsyon show ile gece daha da renklendi.

Etkinlikte konuşan Burak Özdemir, Ankara’da ajansın 18. Yaşını kutladıklarını belirterek, yazlıklarından ve Akdeniz’den tatile ara verip Ankara’ya dönen dostlar ile güzel bir parti gerçekleştirdiklerini söyledi. Gecenin geç saatlerine kadar eğlence Oxodj Academy, Helen ve DJ Levent Özkazanç ile sürerken, yaklaşık 5 saat süren parti sırasında müziğin ritmine kapılan misafirlerin birer birer kendilerini müziğin akışına bırakırken oldukça ilginç ve hoş görüntüler çıktı.

Joker Ajans ve aynı zamanda Moda Dergisi imtiyaz sahibi Burak Özdemir gecenin başlangıcında kapıda karşıladığı misafirleri ile birebir ilgilenirken yine parti sonrası gelenleri kapıya kadar uğurlayarak büyük bir konukseverlik örneği gösterdi.