Ankara Üniversitesinde, tüm akademik ve idari birimlerin yöneticileri ile temsilcilerinin, üniversitenin eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı alanlarındaki yetkinliğini artırmak üzere her yıl aralık ayında bir araya geldiği Atölye Çalışmalarının belgeseli yapıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesinde, tüm akademik ve idari birimlerin yöneticileri ile temsilcilerinin, üniversitenin eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı alanlarındaki yetkinliğini artırmak üzere her yıl aralık ayında bir araya geldiği Atölye Çalışmalarının belgeseli yapıldı.

Her yıl güncellenerek devam eden ve tarihe not düşülen Atölye Çalışmalarının, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünce belgeseli çekildi.

“Atölye 4.0” adı verilen belgeselin gösterimi, Rektörlük 100. Yıl Salonu’nda gerçekleştirilen 5. Atölye Çalışmaları Açılış Toplantısında yapıldı.

Ankara Üniversitesinin “devletin fikir mutfağı” mottosunu kullandığını aktaran Ünüvar, şöyle devam etti:

“Devletimizde icra kabiliyeti çok güçlü kurumlar var. Ve o icra kabiliyeti güçlü olan kurumların mutlaka akademik bilgi ve tecrübeye dayalı insanlarla buluşmasını sağlamamız lazım. Bunu yaptığımız zaman çok başarılı işler yapabiliyoruz. Türkiye bunu savunma sanayiinde, diğer teknolojik gelişmelerde, sağlık alanında, farklı alanlarda çok rahatlıkla gösterdi. Bizim üniversite olarak en temel görevimiz, o fikirle pratiği bir araya getirmek. Pratik olur, fikir olmazsa yaptığımız iş yarım kalır. Fikir olur, pratik olmazsa iş yine yarım kalır. Dolayısıyla bizler atölye ile bu çalışmaları yapmaya gayret ettik. Yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Geriye dönüp baktığımızda yaptıklarımızın yapamadıklarımızdan biraz daha fazla olduğunu görüyoruz.”

Konuşmasının devamında Atölye Çalışmaları ile belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Ünüvar, “Gece gündüz çalışıp tarihe not düştüler” ifadelerini kullandı.

Açış konuşmasının ardından, Atölye Çalışmalarının tüm hikayesi ile üniversiteye kazandırdıklarının, üniversite yönetimi, akademisyenler ve idari birim yöneticilerinin gözünden anlatıldığı “Atölye 4.0” isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Rektör Ünüvar, gösterim sonunda, Ankara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özdemir ile belgeseli hazırlayan ekipte yer alan Mehmet Alp Güven, Hakan Çevik, Orbay Günay ve Murat Koca’yı tebrik ederek, çiçek takdim etti.