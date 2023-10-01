Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde patlama sesi duyuldu. Bakan Yerlikaya, patlamanın nedenini sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir"

MECLİS'E GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Kızılay'daki patlama sesinin ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Meclis’e giriş çıkışlar da güvenlik önlemiyle geçici olarak durduruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bombalı saldırı girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, 'Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.