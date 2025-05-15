Vinç kazasını haberleştirmek isteyen İHA ekibine 15-20 kişilik bir gurup saldırdı. Çirkin saldırıyı TGRT Ana Haber ekranlarına taşıyan gazeteci ve sunucu Tuna Öztunç, Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösterdi. "Birileri de sizin bu çağrılarınızdan güç alarak basın emekçilerine saldırıyor" diyen Öztunç, saldırıdan Özel'i sorumlu tuttu.

19 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting yapacağı Gündoğdu Meydanı'nda sahne kurulumu yapılırken vinç kazası yaşandı. Devrilen vinçte bulunan bir işçi yaralandı. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerinde giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinin yaralı işçinin başında toplanan kalabalık bir grup tarafından önce çekim yapmaları engellendi. Aynı gurup, tehdit ettiği İHA ekibini darp etmeye başladı. Gözü dönmüş saldırganların tekmeli yumruklu linç girişiminde Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gözü önünde yapılan saldırı sonrası gazeteciler durumu emniyete bildirdi. Polisin olay yerine gelmesi ile saldırganlar kaçarak uzaklaştı. Bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili emniyet birimleri, kaçan diğer saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.

Olayın ardından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte meydana gelerek incelemede bulundu. Sahne kurulumu ile ilgili görevlilerden bilgi alan Aslanoğlu, orada bulunan bir başka İHA ekibi tarafından kendisine yaşanan çirkin saldırı ile bilgi verildiğinde ilgisiz kaldı. İHA mikrofonlarına konuşmaktan çekinen Aslanoğlu, 'geçmiş olsun' bile demeden alandan ayrıldı.

TGRT Ana Haber ekranlarına taşıyan gazeteci ve sunucu Tuna Öztunç, yaşananlarla ilgili CHP lideri Özel'e tepki göstererek şunları kaydetti:

Bu kardeşlerimiz İHA'nın yani bizim bir diğer kurumumuzun muhabirleri. Yani basın emekçileri. Yer İzmir Gündoğdu mahallesi. Bu mahalleye CHP tarafından bir sahne kuruluyor. Burada bir vinç kazası oluyor. Bu iki gazeteci kardeşim vinç kazasını haberleştirmek için olay yerine gidiyor ve burada saldırıya uğruyor. Peki bu niye oluyor?

Sayın Özgür Özel, boykot çağrıları yaptınız değil mi? Çok yanlış yaptınız o ayrı. İşte o boykota birtakım firma isimleri vererek bizi de dahil ettiniz. Birileri de sizin bu çağrılarınızdan güç alarak basın emekçilerine saldırıyor. İşte yaptığınız çağrıların sonuçları.