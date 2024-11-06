Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödendiği iddiası tartışmaya neden oldu. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Rakam tek bir konseri değil tüm 29 Ekim etkinliklerini kapsıyor." derken, CHP lideri Özgür Özel'in de, "Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı." şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim'de Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Rakam tek bir konseri değil tüm 29 Ekim etkinliklerini kapsıyor." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği Ebru Gündeş konseri tartışmaları da beraberinde getirdi. Konser için ünlü sanatçıya 69 milyon lira ödendiği iddia edildi.

Mansur Yavaş ise tartışmanın ardından inceleme başlattığını belirtti.