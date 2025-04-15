ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde ‘Hayalin sanatsa, biz senin yol arkadaşınız’ sloganıyla yola çıkan yerel belediye, güzel sanatlar liseleri ve fakültelerine hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz müzik ve tiyatro eğitim programı hazırladı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimler uygulamalı ve teorik olarak ikiye ayrılacak. Gerçek sınav formatına uygun şekilde denemelerin de yer alacağı eğitimlerde öğrenciler sınav anını adeta yaşayarak tecrübe etme fırsatı yakalayacak. İlgili alanlarda ücretsiz eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirebilecek.

Yapılan başvurular neticesinde 26-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan yeterlilik sınavı sonrasında başarılı olan öğrenciler 10 Haziran’da eğitime başlayacak.

Gençler geleceğe hazırlanırken eğitimin her alanında destek vermenin önemini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Gençlerimiz hayallerini gerçekleştirirken hem onların hem de ekonomik olarak ailelerinin yanında olmak bizlerin görevi. Geleceğin sanatçılarının yolculuğunda onlara eşlik etmekten mutluyuz. Eğitimin her alanında öğrencilerimizi ve ailelerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.