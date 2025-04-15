Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Serap Karakoç’un 16 saatlik yoğunlaştırılmış programı ile verilen eğitimle, geleceğin sağlık profesyonellerinin meslek hayatlarına bilinçli başlamaları amaçlandı. Öğrenciler eğitimle alandaki temel prensipleri öğrenme fırsatı buldu. Eğitim boyunca iş kazalarının nedenleri ve önlenmesi, risk yönetimi, acil durum müdahale yöntemleri, ilgili yasal mevzuat ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasının önemi gibi konular ele alındı. Teorik bilgilerin yanı sıra örnek olaylar ve uygulamalarla desteklenen eğitim ile öğrencilerin mezun olduklarında karşılaşabilecekleri potansiyel iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı daha donanımlı hale gelmesi bekleniyor.

Öğrencilerin bu alandaki farkındalıklarının arttırılması ile gelecekte hem kendi sağlıklarını korumalarına hem de çalışma ortamlarında güvenli bir kültürün oluşmasına katkı sağlayacakları değerlendiriliyor. SUBÜ, pratik ve mesleki gelişim odaklı eğitimleri, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirme misyonunun önemli bir parçası olarak görüyor.