Alınan bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.İtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personel yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı." dedi.

İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın; atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, dakikalar içinde çevredeki iş yerlerine sıçradı. İş yerlerinde çalışanlar, önce kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevrede de büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Yenimahalle, Keçiören, Sincan ve Etimesgut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak rüzgar, itfaiyenin çalışmasını güçleştirdi.

İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu. İtfaiyenin müdahalesi sırasında Hurdacılar Sitesi esnafı, iş yerlerindeki değerli malzemelerini alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Dumanlar, kentin birçok bölgesinden göründü. İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.