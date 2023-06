Ankara’da iddiaya göre tarım ilacı zehirlenmesi 2 kişinin ölümüne yol açarken uzmanlar uyarıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Toksikoloji Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu, Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin, “Tarım ilaçlarının uygunsuz şartlarda kullanılması sonucu maalesef böyle facialar meydana gelebilir. Evde asla ve asla kullanılmamalıdır, önemli olan hızlı müdahale ve maruziyetin bir an önce sonlandırılması, profesyonel desteğin çağırılması gerekiyor. Uygun tedavi verilebilirse hastaların geri döndürülebilme şansı var ama ölüm oranları oldukça yüksek” dedi.

Ankara’da iddiaya göre bir dairede yapılan ilaçlamada tarım ilacı kullanılması sonrası tüm apartman sakinleri etkilendi. Olayda 2 kişinin vefat ettiği etkilenenlerin de tedavisinin devam ettiği öğrenilirken uzmanlardan da uyarı geldi. Zehirlenme vakalarına hızlı ve en doğru müdahalenin yapılması amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hizmet veren Toksikoloji Yoğun Bakım Ünitesinin Sorumlusu Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin de Ankara’da yaşanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toksikoloji alanında ABD’de eğitim alan Türkiye’deki tek hekim olduğu ifade edilen Doç. Dr. Şahin, tarım ilaçlarının ev ortamında kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söylerken, maruziyet durumunda yapılması gerekenleri sıraladı.

“Bir an önce 112 ekiplerinin çağrılması gerekmektedir”

Vatandaşların evlerinde kullandığı ürünlere çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Toksikoloji Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu, Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin, “Çok üzücü bir olay maalesef tarım ilaçlarının uygunsuz şartlarda, yeterli güvenlik önlemleri alınmadan evde kullanılması sonucu böyle facialar maalesef meydana gelebilir. Özel koruyucu kıyafetleri giyilmeden, profesyonel kişilerce kullanılmazsa şayet insan sağlığı üzerine ciddi tehlikesi olan, ölüme sebebiyet veren kimyasal ajanlardır. Eğer bu ürünler yanlışlıkla ya da kazara eve getirilip bir şekilde maruziyet söz konusu olursa bir an önce bütün maruziyeti ortadan kaldırmak üzere hastalar ortamdan uzaklaştırmalı, aynı zamanda hastaların üzerine bulaşmış kıyafetleri bir an önce çıkarıp bol su ve sabunla vücudunu yıkamaları gerekiyor. Bir an önce 112 ekiplerini arayarak ortama profesyonel ekiplerin çağrılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Ölüm oranları oldukça yüksek"

Hastaların maruziyet durumunun önemli olmasının yanı sıra bu tür durumlarda ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu aktaran Doç. Dr. Aynur Şahin, “Tarım ilaçları içinde çoğu zaman alüminyum fosfit, çinko fosfit gibi gerçekten sağlığa ciddi zararları olan maddeler söz konusu olabiliyor. Çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor, bu ürünlerin mutlaka uygun güvenlik şartları altında kullanılması gerekiyor. Asla ve asla ev ortamında, kurumsal ortamlarda kullanılmaması gerekir, insan maruziyetinin artabileceği ortamlarda farklı tür kimyasal maddeler kullanılmakta. Böcek ilaçlamasında kullanılacak ürünleri mutlaka bandrollü, uygun merkezlerden satın almaları gerekiyor. Özellikle kalp, akciğer, santral sinir sistemi gibi hayati organlar etkilenir. Dolayısıyla bu hastaları kritik bakım ve yoğun bakım desteği çok önemlidir. Esas önemli olan nokta, bu hastalara hızlı müdahale ve özellikle maruziyetin bir an önce sonlandırılmasıdır. Bunlar ciltten emilebilen ürünler olduğu için o hastalara kendi temasımızı da kısıtlamamız gerekiyor. Kesinlikle herhangi bir güvenlik önlemi olmadan o hastalara dokunmamamız gerekiyor. Maruz kalınan dozla beraber kliniğin ciddiyeti değişebiliyor. Eğer uygun tedavi, bakım, destek verilebilirse bu hastaların geri döndürülebilme şansı" var ama ölüm oranları oldukça yüksek” dedi.