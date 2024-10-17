163 üyesi bulunan Milli Beraberlik Partisi Genel Merkezi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edildi. Bu iddianın üzerine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara'da ilginç bir adreste operasyon vardı.

SİYASİ PARTİ BİNASINA BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi Huzur Apartmanı'nda bulunan Milli Beraberlik Partisi'nin Genel Merkezi'nde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine, adrese operasyon düzenledi.

Baskında, uyuşturucu satışı yapan parti üyesi M.G. ve B.Y. ile uyuşturucu kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.