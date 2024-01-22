Bebekler tüm ihtiyaçlarını ağlayarak ifade ederler. Karnı acıktığında ağlayacak, gazı olduğunda ağlayacak, altı ıslaksa ağlayacak, keyfi yoksa ağlayacak… Bu liste böyle uzar gider ancak ne hikmetse bebek ağladığında genelde karnı aç olduğu için ağladığı düşünülür ve anneye sürekli sütün az mı bebek doymamış galiba baskısı yapılır. Bu kanı genellikle yanlıştır fakat bazı kişilerin gerçekten de sütü az olabilir. Hormanlara ve yaşanılan strese bağlı olarak sütün dönem dönem azaldığı ya da tamamen kesildiği de olabilir. Ancak üzülmeyin, yapacağınız birkaç yaşam tarzı değişikliği, beslenme düzeni ile sütünüz kesildiyse bile tekrar gelebilir ve bebeğiniz, sağlıklı olması için ihtiyaç duyduğu yegâne besin olan anne sütünü almaya devam edebilir.

Anne Sütünü Artırmak İçin Neler Yapılması Gerekir

Anne sütünü artırmak için en temel nokta sizin biraz relaks olmanızdır. Stresten uzak olmak hem sütünüzü hem de sütünüzün kalitesini arttıracaktır. Ardından sütünüzün yetmediğini düşünseniz bile bebeğinizi sık sık emzirmeniz gerekir. Emzirmek hormanlarınızı uyaracaktır ve sütünüzün artmasını sağlayacaktır. Sütünüz olmasa bile emzirmeye hatta sık sık emzirmeye devam etmelisiniz. Sonrasında ise küçük bebeği olan anneler için her ne kadar zor olsa bile uyku düzenlerine dikkat etmeleri oldukça önemlidir. Ne kadar uyku o kadar süt. Bunun için bebeğiniz uyuduğunda siz de hemen uyumaya özen göstermelisiniz.

Anne Sütünü Artıran Yiyecekler Nelerdir

Anne sütünü artıran en önemli şey, sanılanın aksine tatlı gıdalar değil sudur. Süt üretmek için vücudunuzun suya ihtiyacı vardır. Normal bir yetişkinin günde en az 2 litre su tüketmesi gerekir ki bu ihtiyaç emziren anneler için 3- 3.5 litreye çıktmaktadır. Su içerek sütünüzü artırdıktan sonra sütün kalitesi için her gıda grubundan yeteri kadar almanız gerekir.

Ayrıca yeşilliklerin, özellikle taze yeşil soğanın da sütü artırdığı bilinmektedir. Yediğiniz yiyeceklerin kokusu ve tadı sütünüze de yansıyacağı için bazı bebeklerin buna tepki gösterip reddettiği de olur. Bu durumda deneme yanılma yöntemiyle bebeğinizin sevmediği yiyecekleri ayırt edebilirsiniz.

İncir, özellikle de kuru incir sütü artırmada birebir olan bir yiyecektir. Yine hurma da süt artırmada aynı derecede önemlidir. Kayısı, yulaf, rezene, dereotu da bilinen en iyi süt artırıcı gıdalardır.