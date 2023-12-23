Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, 5 çocuğuyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu Rende El Muhammed (40) adlı kadının evinde yangın çıktı. Hürriyet Mahallesi Kocayusuf Caddesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, öğle saatlerinde başladı.

Komşuların, evden yükselen dumanları fark etmesi üzerine hemen harekete geçerek, 2 ile 12 yaşları arasında değişen 5 çocuk ve yabancı uyruklu kadını dışarı çıakrdı. Yangın sırasında evde bulunan aile, komşularının hızlı müdahalesi sayesinde canlarını kurtarabildi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, mahallede korku ve panik yaratırken, çocuklarıyla yalnız yaşayan Rende El Muhammed, evinin küle döndüğünü gördüğünde duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.