Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; anne ve kızı yaralandı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Batuhan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Hayriye Nur D.(38) yönetimindeki 07 BFB 67 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Hükümdar Ç.(77) yönetimindeki 16 NV 674 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kızı 4 yaşındaki Damla yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.