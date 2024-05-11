Bursa’da bir zücaciye mağazasının ’Anneler günü’ özel açılışında izdiham yaşandı. Açılışa özel yüzde elli ve üzeri kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar mağazada birbirlerini ezdi. Vatandaşlar önlerine geleni alarak kasanın yolunu tuttu.

Merkez Yıldırım ilçesinde Full Markt isimli züccaciye mağazası ’Anneler Günü için özel kampanya yaptı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise yağmura aldırmadan saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bazı vatandaşlar ıslanarak saatlerce kuyrukta bekledi. Yüzlerce kişinin katıldığı açılışta, vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı. Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın eden yüzlerce kalabalık birbirlerini iterek içeriye girdi. İçeriye girmeyi başaran vatandaşlar önüne geleni alarak kasanın yolunu tuttu.

Şirketin Genel Müdürü Samet Yurtçul, "Bursa halkına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Her ay düzenli olarak kampanyalarımız devam etmekte. Toptan fiyatına perakende mantığıyla uygun fiyatına Bursa halkına hizmet ediyoruz. Sosyal medyadan da müşterilerimiz bizi takip ediyor. Takip ettikleri içinde kazanıyorlar. Anneler günü yaklaştı. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Bizde onlar için ekstradan yüzde 50’ye vatan tüm marka gruplarda indirim yaptık. Yağmurda olsa, fırtınada olsa müşterilerimiz bir şekilde bizlere ulaşıyoruz" dedi.

İndirim için gelen Gülsüm Yılmaz, "İndirim var, kampanya var. Artık kampanya peşinde dolaşıyoruz. Anneler günü için geldim. Ben anneyim de benim de annem var" dedi.