Anneler Günü’ne birkaç gün kala satıcılar çiçek mezadına yoğun ilgi gösterdi. Çiçek satın almaya gelenler en iyi fiyattan alım yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte satıcılar, çiçek mezatlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Sarıyer Ayazağa’da bulunan S.S Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nde ise satıcılar en uygun fiyata çiçek alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Çiçekleri stoklamaya başlayan satıcılar fiyatların geçen senelere göre daha da arttığını ifade etti.

S.S Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, Anneler Günü dolayısıyla fiyatların arttığını belirtti. Pazar günü Anneler Günü yoğunluğu olacağını ifade eden Yazıcı, “Burası bir üretici birliği kooperatifi 1945 yılında kuruldu. Türkiye’nin dört bir yanında üreticileri var. Üretici böyle özel günleri örneğin Sevgililer Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi günleri düşünerek üretimlerini o birkaç günde yoğunlaştırır. Mevsimlere göre aksaklık olabilir ama bu da önceden ayarlanır. Anneler Günü’nde bu üretim normal dönemlere göre 3-4 misline çıkar” şeklinde konuştu.