Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Vahşetin faili olarak gözaltına alınan Rabia Çataklı'nın ifadesi, dehşet verici detaylarla dolu olarak gün yüzüne çıktı. Olay, dün gece evlerinde gerçekleşti ve Rabia Çataklı (31), annesi Şeyda Çataklı (56) ve anneannesi Medine Küçükkaya (77) uyurken bıçakla saldırdı. Bu korkunç saldırının ardından Rabia Çataklı, annesi ve anneannesinin cesetlerini parçalara ayırmaya başladı. Hatta bazı ceset parçalarını evin camından dışarı attığı tespit edildi.

Olayın ortaya çıkmasında, evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyan komşuların anlık tepkisi etkili oldu. Durumu hemen jandarmaya bildiren komşular sayesinde olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, kapıyı zorlayarak içeri girmeyi başardı. Ancak içeride karşılaştıkları manzara dehşet vericiydi. Ev, kan gölüne dönmüş ve Rabia Çataklı çıplak bir şekilde elinde bıçakla bulunuyordu. Olay yerine gelen ekipler, Rabia Çataklı'nın gözaltına alınmasının ardından annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'nın cesetlerini Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Evdeki camın kırıldığı, ceset parçalarının yanı sıra mutfak malzemelerinin dışarı atıldığı görüldü.

Otopsi raporları, dehşet verici olayın boyutlarını daha da açığa çıkardı. Şeyda Çataklı'nın cesedinden 110 parça, Medine Küçükkaya'nın cesedinden ise 6 parça kesildiği belirlendi. Bu tüyler ürpertici detaylar, olayın vahşetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Haberin duyulmasının ardından aile yakınları, evin önünde bir araya gelerek birbirlerine destek olmaya çalıştı.

TUTUKLANDI

Cesetlerin bütünlüğünün ciddi şekilde zarar görmesi nedeniyle, Şeyda Çataklı ve Medine Küçükkaya'nın otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazeleri defnedildi. Rabia Çataklı ise mahkemeye çıkarıldı ve yapılan duruşma sonucunda tutuklandı.

HASTALIĞI GİZLENMİŞ

Rabia Çataklı, 5 yıl önce Almanya'ya gelin gitmesinin ardından geçen süreçte, evli olduğu dönemde hastalık belirtileri gösterdiğinde agresif davranışlar sergilediği ortaya çıktı. Çataklı'nın kocası ve ailesi, Rabia'nın hastalık dönemlerinde tedavi edilmeye çalışıldığını ancak bu süreçte saldırgan bir tutum sergilediğini belirtti. Kısa süren evliliğinin ardından ülkesine dönen Rabia Çataklı'nın komşuları ise, annesi Şeyda Çataklı'nın kızının hastalığını gizlemeye çalıştığını ve hastaneye yatırılmasına karşı direndiğini ifade etti.

Komşular, Rabia Çataklı'nın normal zamanlarda sessiz, içine kapanık ve sakin bir kişilik sergilediğini vurguladı. Ancak hastalık dönemlerindeki agresif tavırların, onun iç dünyasında yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları yansıttığı düşünülüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede sağlık kontrolü sırasında sağlık ve jandarma görevlilerine zorluk çıkarttığı, kendi serçe parmağını ısırarak kopartıp yuttuğu belirtilen Çataklı, verdiği ifadede, “Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım hatırlamıyorum” dediği tespit edildi.

ANNESİNİ ACİL OLARAK ÇAĞIRMIŞ

Beldedeki halk pazarının yöneticisi Yılmaz Güdül, olayın yaşandığı günün beldede halk pazarının kurulduğu bir gün olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda olayın kurbanı olan Şeyda Çataklı'nın da pazarcılık yaptığını belirten Güdül, "Katliamı gerçekleştiren kız, olayın yaşandığı sırada annesinin pazara katıldığı esnada evdeymiş. Şeyda Çataklı, pazarda olduğu sırada kızının çağrısını alıyor, 'Acil eve gel' şeklinde bir mesaj alıyor. Annesi, birkaç arkadaşıyla birlikte pazarda olduğu sırada telefonla aranıyor. Ancak Rabia Çataklı, daha sonra evine gideceğini ve dönüş yapacağını söylüyor. Fakat bu noktadan sonra Şeyda Çataklı'nın izi kayboluyor ve ne yazık ki kötü haber gece saat 04.00 ile 04.30 arasında ulaşıyor" şeklinde konuştu.

Muhtar Güdül, Rabia Çataklı'nın psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Annesi zaman zaman gelir, içini dökerdi. Ancak bu sorunları gizli tutmaya çalışırdı. Tedavi görmüyordu, ilaç kullandığını söylerdi ama hastaneye gitmiyordu. Annesi dışarıya karşı çekingen davranırdı, durumu kimseye duyurmak istemezdi." şeklinde ifade etti. Güdül, annenin sık sık belediyeye ziyaretlerde bulunduğunu ve oldukça iyi bir insan olduğunu belirtti.

Rabia Çataklı'nın en son bir markette çalıştığını ve daha önce zincir marketlerden birini yaklaşık 1-2 ay önce bıraktığını ifade etti. Annesiyle birlikte aynı evde yaşadığını dile getiren Güdül, Rabia'nın saldırgan bir tavır sergilemediğini bilgisini paylaştı.