Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve AHBAP Derneği iş birliği ile 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında ‘Kedi Evi Atölyesi’ ve ‘2. Kedi Yuvalandırma Etkinliği’ düzenlendi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, sokak hayvanlarının barınmaları için kedi evleri yapılıp boyanırken 3 can dostu da gerekli işlemlerin ardından yeni sıcak yuvalarına kavuşturuldu. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve yuvalandırma kültürünün güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, dayanışma ve gönüllülük ruhu ön plana çıktı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Dünya Kediler Günü’nde yapılan etkinliğin çok değerli olduğunu söyleyerek katkı verenlere teşekkür etti. Son zamanlarda sahiplenilen hayvanların bile sokaklara terk edilerek istenmeyen örneklerin yaşandığını belirten Aksoy, "Bu tür etkinlikler can dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırma amacı güdüyor. Farkındalık oluşturmak açısından da ayrıca önemli. Destek veren halkımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekinliğin sonunda boyanan kedi evleri yerleştirilecekleri noktalara gönderildi. Can dostu edinen vatandaşlar da topluma örnek niteliğindeki etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA