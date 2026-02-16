Edinilen bilgilere göre, Mesudiye Mahallesi’nde seferini sürdüren özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir kadın yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden şoför, aracı güvenli bir noktada durdurarak yolcunun sağlık durumunu kontrol etti. Yolcuların da desteğiyle fenalaşan vatandaşın durumunun ciddiyetini anlayan sürücü, vakit kaybetmeden en yakın hastaneye yöneldi.

Otobüsteki diğer yolcuların onayını alarak güzergâh dışına çıkan şoför, hastayı kısa sürede İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen yolcunun tedavi altına alındığı öğrenildi.