



CHP İnegöl İlçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’a, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri ile parti üyeleri eşlik etti.

“BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU BİTTİ”

Basın mensuplarının İnegöl’ün yollarının ne zaman düzeleceği sorusuna cevap veren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Geçen geldiğimizde gezmiştik, bugün yine gezeceğiz. İhmal edilmişti, bugüne kadar hep ihmal edilmiş. Altyapısı ihmal edilmiş, daha bir yıl öncesine asbestli borularda İnegöllüler su içiyordu. Tabi bu altyapı çalışmaları böyle sıkıntı yaratabilir. Bir de belediyecilikte bunlar ölü yatırım diye anılır. Yerin altına yapıyorsun ama vatandaşın daha sağlıklı yaşaması için gerekliydi. İnegöl’de bu kısa bir süre içinde, Mustafa Başkanımızla da görüştük, biraz daha çalışmaları hızlandıracaklar zaten büyük bir çoğunluğu bitti. Onlarda hızlı bir şekilde bitecek” dedi.

“BAYRAMA KADAR NEREDEYSE TAMAMINI BİTİRECEĞİZ”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ise, “İtirazlardan sonra farklı nedenlerden dolayı uzatıldığı için biraz daha gecikme oldu. Aslında baya toparladık. Tabi yeni kazılan yerler var. Yağmurun yağmasıyla malzeme de döksek buraya gerçekten kötü bir durum ortaya çıkıyor, ben de rahatsızlık duyuyorum. Ama bundan İnegöl halkım emin olsun ki elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Önümüzde 10 15 günde bayrama kadar neredeyse tamamını en azından kazılan yerleri bitireceğiz. Bazı vatandaşlar kum dök diyor, kum dökünce 2 dakika dayanmıyor bunu bilmelerini isteriz. Tek çözüm asfalt yaması yapmak. Bunu biraz da asfalt ihale bitip de diğerinin uzaması kaynaklı biraz gecikme oldu. Bundan sonra bütün sorunları gidereceğiz” dedi.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN