

CHP İnegöl İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’a, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, meclis üyeleri, yönetim kurulu ve parti üyeleri eşlik etti.

“İKTİDAR BASKI ALTINA ALARAK SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR”

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Yaklaşık 31 Mart’tan bu yana, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olmasından bu yana iktidarın amansız bir baskısı, fütursuz ve hiçbir dayanağa yaslanmadan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin üzerinde adeta pres yaparak baskı altına alarak susturmaya, sindirmeye çalışmaktadır. Bunda da hemen azıcık bir vicdan kırıntısı kalan her insanı vicdanı açık net bir şekilde yaraladığını da görüyoruz. Yani normal bir seçim yapılsa, zamanında yapılacak bir seçimde AKP’nin Cumhur ittifakının yerle bir olacağını herkes biliyor. O açık, bunun farkında da olan iktidar bunu bertaraf etmek için çeşitli yollara başvuruyor. Tarafsız olması gereken Adalet bakanını da ne işlere imza atarak işte değiştirdi ve bunu da zaten kamuoyu biliyor. Ama şunu iktidar görmüyor; işçinin halini, emeklinin halini, İnegöl’de mobilyacılar artık 50 kişi çalıştıran 10 kişiye düşmüş, 10 tane yatak odası üreten, 10 tane koltuk üreten insanlar artık 3 5 koltuk üretimi yapıyor ve insanlar maaşların dahi ödeyemiyor. Çocuğun bir tanesi bir iş yerine iş başvurusunda bulunuyor, şu ne kadar acıdır; patrona diyor ki, işe başlayacak yeni bir iş yerinde, Abi fazla 2 aydan fazla geciktirmezsiniz dimi maaşımı? Bakın maaşlar hiçbir fabrika neredeyse yüzde 80’i hatta daha fazlası zamanında maaşını ödeyemiyor, işe girenler maaşlarını iki ay geciktirmenin normal olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bu gerçekleri görmeyen iktidar sadece gece gündüz CHP CHP, başka dertleri yok. 25 yıldır iktidarsınız, bu ülkenin sorunlarını, bu insanların sorunlarını neden çözmüyorsunuz? Çözdünüz de elinizden alan mı vardı? Şu anda sorunlar topyekün devam ediyor. Bunun yanı sıra ne kaldı bu halka, iktidar gidecek 120 milyar dış borçla aldığı ülkeyi 540 milyar dolar borçla gelecek iktidara devredecek. Biz bu borcun üstesinden de geliriz. Bu ülkeyi her şekilde en zor şartlarda üstesinden geliriz. Bu insanların da refahını da yükseltirim, borçlarını da siler, ülkeyi de rahata kavuştururum. Biz buna eminiz. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı kaçınılmazdır bunu engellemeye çalışmalarına rağmen her hafta her gün sokaklarda meydanlarda sesimizi demokratik yollarla yükseltmeye çalışıyoruz. Biz çünkü sandığa inanan bir partiyiz. Sandıkla gelen sandıkla gitsin diyoruz. Bu yolda da mücadele edeceğiz” dedi.

“GERİYE NE BIRAKTILAR?”

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise, “20 yıldır bu kenti yönetiyorlar, geriye ne bıraktılar biliyor musunuz? Nefes alınamaz hale gelen hava kirliliği ve yaşanmaz hale gelen bir kent bıraktılar. Bursa sudan ibarettir, bir su kentidir denilen Bursa’da susuz biz kent bıraktılar. Ne bıraktılar içinden çıkılmaz olan keşmekeş olmuş bir trafik bıraktılar. Ne bıraktılar? Deprem fay hatları üzerinde olan Bursa’da kentsel dönüşümü yapmayarak halkı kendi kaderine ter ettiler. 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelince Bursa’da büyükşehir belediyemizi ve ilçe belediyelerimizi çalıştırmamak üzere önce tasarruf tedbirleri dediler sonra kendi dönemlerinde yaptıkları sigorta vergi borçlarını iller bankasından gelen paydan kestiler. Sonra müfettişleriyle, sayıştay müfettişleriyle bir taraftan cezalar kestiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini çalıştırma noktasında elinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve bıraktıkları büyükşehirde 34 milyar borç ve batık bir buski bıraktılar. Ama her şeye rağmen sosyal belediyecilik ve halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket eden Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kent lokantaları açarak vatandaşın yoksulluğa bir nebze katkı sunmak için açtıkları kent lokantasını engellemeye çalıştılar. Kreşler açtık, kreşlere laf söylediler. Yani sosyal yardımlar yapıyoruz onları engellemeye çalışıyorlar. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partinin o belediyecilik anlayışını yani halktan toplanan paranın halk için tekrar kullanacağı anlayışı onlarda şu izlenimi yaratmıştır; onlar gelirse bunları rahat bırakırsan bunlar başarılı olur ve İstanbul Ankara’da 2019 seçimleri sonrası nasıl bir başarı yakalandıysa aynı başarıyı Türkiye’nin dört bir yanında yaparlar diye düşünerek bu anlayışta Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bir taraftan ekonomik anlamda bir taraftan da baskılarla, tutuklamalarla gözdağıyla kumpaslarla engellemeye çalıştılar. Tabi sadece bu yerel yönetim üzerinde değil tabii ki Bursa bir ekonomi kenti, üreten bir kent alın terinin döküldüğü tarlalarda fabrikalarda üreten bir kentin burada merkezi iktidardan ne aldı, merkezi iktidar Bursa’da ne yaptı? Ona da bakalım dedi.

“İKTİDAR SADECE DEDİKODU SİYASETİ ÜZERİNDEN ALGI YÖNETİYOR”

Başkan Yeşiltaş açıklaması şu şekilde sürdürdü;

“Bursa ne yerelde ne genelde gerekli karşılığı almamıştır, gerekli hizmeti almamıştır. Merkezi iktidar Bursa’ya hiçbir şey yapmamıştır. Yapacakları birkaç şeyi de yüzlerine bulaştırmıştır. Örneğin 2012 yılında temelini attığı yüksek hızlı tren hala bitmemiştir. Merkezdeki devlet hastanelerini kaldırarak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi yapacağız ve oraya taşıyacağız dediler. 2016’da temelini attıkları Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesini hala bitiremediler. 2021 yılında temelini attıkları Emek Şehir Hastanesi hafif raylı sistemi hala bitiremediler. Yani iktidar sadece dedikodu siyaseti üzerinden algı yönetiyor. Bursa’ya 20 yıldır yerelde 24 yıldır genelde olan bu iktidar Bursa’ya hiçbir şey yapmamıştır. Ama şu anda tamamen Bursa’da yaratmak istedikleri dedikodu anlayışı üzerindeki siyasete yön vermek siyasete algı yönetimi oluşturmaktır. Tabii ki bir taraftan da 24 yıllık iktidarlık dönemlerinde ülkeyi açlığa ve sefalete terk ettiler. Bugün emekli geçinemiyor, işçi geçinemiyor. Memur geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor. Yani toplumun büyük bir kesimi yüzde 70’i bugün geçinemiyor. Bu tamamen vicdan ve adalet meselesidir. Kendi yandaşlarına bir gecede milyonlarca lira vergi borcunu silen iktidar memura gelince yok. Geçilmeyen köprülere, gidilmeyen yollara, uçulmayan havalimanlarına para var ama emekliye gelince para yok.”

“BU ÜLKEYİ ADALETLE YÖNETECEĞİZ”

“Bu iktidar sadece 2026 bütçesinden 2.7 trilyon lira faizle ödeme yapacak. Yani birilerini zengin etmek için para var ama emekçiye çalışana gelince para yok. Dediğim gibi bu ülkenin kaynakları çok fazla. Bu mesele kaynak meselesi değil, bu mesele gelirde, dağılımda, adalet meselesi vicdan meselesi. Bu iktidarın ne adaleti ne de vicdanı kalmıştır. Halk gün geçtikçe daha da yoksullaşıyor. Mesele tamamen vicdan meseledir, adalet meselesidir. Bunun altını özellikle çiziyorum ama şunu iyi bilsinler bizler cumhuriyet halk partisi olarak 31 Mart’tan bugüne kadar büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele adalet mücadelesi. Bu ülkeyi adaletle yöneteceğiz, vicdanla yöneteceğiz. Gelir dağılımında adalette şu anda Avrupa’da son sıradayız. Şunu net olarak ifade etmek isterim, artık bir an önce erken seçim sandığının gelmesi lazım. Bu ülkede insanların biraz nefes alması, biraz daha gelir seviyesindeki rahatlamayla biraz daha huzurlu bir yaşam için bir an önce bu iktidarın değişmesi lazım. Tek çözüm budur, bu iktidarın yönetebilme kabiliyeti yoktur. Bizler de her fırsatta her gittiğimiz yerde bunu anlatıyoruz. Getirin erken seçim sandığını, kendinize güveniyorsanız. Hani halk sizi destekliyor gelin sandığı koyun millet sizi desteklerse yine iktidar olursunuz. Ama sandıktan korkmayın bu sandığı getirin ve millet karar versin.”

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ