Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldüren sosyal destek çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. İlçede yaşayan dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi’nde çorba ile ekmek dağıtımı yapılıyor. Zorlaşan ekonomik şartlar karşısında vatandaşların yanında olmayı hedefleyen bu uygulamayla birçok aile, güne sıcak bir çorba ile başlama imkanı buluyor. Destekten faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek evlerine mutlu bir şekilde dönüyor.

"Vatandaşlarımız evlerine mutlu bir şekilde dönüyor"

Haftanın 6 günü ihtiyaç sahibi ailelere çorba ve ekmek ikramında bulunduklarını belirten Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi Rehberi Rıdvan Özdemir, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu ikramlar yalnızca ihtiyaç sahibi ailelere yöneliktir. Uygulamamız uzun yıllardır aralıksız şekilde devam ediyor. Çorbalarımızı daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için hazırlıyoruz. Eğer çorba artarsa, merkezimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza da ikram ediyoruz. Yapılan ikramlardan faydalanan vatandaşlarımız evlerine mutlu bir şekilde dönüyor."

Osmangazi Belediyesi’nin kendilerine her zaman destek olduğunu söyleyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise, "Burada uzun yıllardır çorba ve ekmek dağıtımı yapılıyor. Bizde haftanın 6 günü bu merkeze gelerek, ikramlarımızı alıyoruz. Bu güzel uygulama için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA