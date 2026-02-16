Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Caz Pazarı' konserleri devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki konsere, müzik severler ilgi gösterdi.

‘A Tribute to Onno Tunç' temasıyla sahne alan genç sanatçı Duygu Soylu, Onno Tunç'un müzikal mirası ve cazın yorum gücünü ele aldı. Soylu'nun yorumuyla şekillenen repertuvar, bestecinin melodik yaklaşımını güncel bir müzikal dil ile buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Caz Pazarı' konserleri devam edecek.

