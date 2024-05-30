Olay dün saat 18.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesinde bir evde meydana geldi. Akşam evine gelen Ahmet Özmen, eşi Ümran ile fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i banyoda kanlar içinde yatarken buldu. Baba Ahmet Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Ümran Özmen ise olaydan 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından baba Ahmet Özmen gözyaşı döktü.

İNEGÖL'DE DEFNEDİLDİLER

Hayatını kaybeden engelli genç ve annesinin cenazesi Bursa'da kılınan cenaze namazının ardından İnegöl'ün Yeniceköy mezarlığında toprağa verildiler.

Muhabir: İbrahim Uslu