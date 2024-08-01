Yemek bozukluğu olarak da bilinen Anoreksiya hastalığı, kişinin hızlı kilo kaybı yaşamasına ve yaşamını ciddi manada tehdit etmesine neden olabiliyor. Peki tedbir alınmadığı takdirde ölüme kadar götürebilen bu hastalığın tedavisi mümkün mü?BURSA (İGFA) - Ani ve hızlı şekilde kilo verme rahatsızlığı olan Anoreksiya, kişinin hayatında birçok olumsuzluklara yol açıyor. Son yıllarda birçok vatandaş, bu hastalığın belirtileri ile hastanelere kayıt yaptırdı.

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a görüş bildiren Diyetisyen Miray Yağmur, tedbir alınmaması halinde Anoreksiya hastalığının, kişinin ölümüne varan sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

ANOREKSİYA’NIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anoreksiya’nın hem fiziksel hem de psikolojik bazı belirtilerinin olduğunu ifade eden Diyetisyen Miray Yağmur, Anoreksiya’nın fiziksel belirtilerini hızlı kilo verme, halsizlik, yorgun hissetme, adet düzensizliği, saç dökülmesi olarak sıralarken psikolojik belirtilerinin ise kilo alma korkusu, bozulmuş kilo algısı, yeme davranışında değişiklik, sosyal çekinim, yalnızlaşma, obsesif takıntılar, depresyon ve anksiyete gibi belirtiler olduğunu kaydetti.

“ANOREKSİYA TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR”

Ölümcül sonuçları olabilen Anoreksiya’nın tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Yağmur, tedavi sürecinin karmaşık ve uzun olabileceğini de belirtti. Yağmur, Anoreksiya hastalığının tedavi yöntemlerinden de bahsetti.

TIBBİ TEDAVİ

Anoreksiya’nın, neden olduğu fiziksel komplikasyonlar nedeniyle tıbbi gözetim gerektirdiğinin altını çizen Diyetisyen Miray Yağmur, bu yöntemde vücut ağırlığı, beslenme durumu ve organ fonksiyonlarının düzenli olarak izlendiğini ve gerekirse hastane yatışı yapılabileceğini söyledi.

PSİKOTERAPİ

Bilişsel davranışçı terapinin (CBT), bireyin yeme davranışlarını ve vücut algısını değiştirmeye yardımcı olabileceğini de kaydeden Yağmur, hastanın tıbbi tedavinin yanında psikoterapi almasının da sürecin daha sağlıklı yönetilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

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BESLENME DANIŞMANLIĞI

Bir beslenme uzmanı tarafından, sağlıklı yeme alışkanlıklarının yeniden kazanılması konusunda da destek alınabileceğini kaydeden Yağmur, “Beslenme planları, kilo alımını teşvik etmek ve dengeli bir diyet sağlamak amacıyla kişi ile özel olarak ilgilenir. Anoreksiya hastalarına, beslenme danışmanlığı almaları da tavsiye edilebilir.” dedi.

İLAÇ TEDAVİSİ

Bazı durumlarda depresyon, anksiyete ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi eşlik eden psikiyatrik durumları yönetmek için ilaçların da reçete edilebildiğini belirten Diyetisyen Miray Yağmur, “Tedavi süreci kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve tam iyileşme zaman alabilir. Erken müdahale, tedavi sürecinin başarısını artırır ve uzun vadeli iyileşme şansını yükseltir. Tedavi süresince aile ve arkadaşların desteği de oldukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.